Video: ପରାଜୟ ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କୋହଲି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ

ଏଡିଲଏଡ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୧୦ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାବବିହ୍ଵଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଡଗ ଆଉଟରେ ବସି ରୋହିତ ଆଖି ମଳି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାବୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସନା ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

Virat kohli in T20i Wc 319 runs in 2014, 273 runs in 2016 and 296 runs in 2022. Deserve a Trophy 🥲#INDvsENG pic.twitter.com/VcsgZG7Enu

— V I P E R™ (@VIPERoffl) November 10, 2022