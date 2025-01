ଏମେ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା Discuss କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଜିତଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ରୋହିତ, (Video) ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଟିମ୍ ୩ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବୁମରାଙ୍କ ବଦଳରେ ହର୍ଷିତ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଜଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଉକା: ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚବେଳେ ଉଭୟ ବୁମରା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଆହତ ଥିଲେ । ନଭେମ୍ବରରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ହାରନିଆ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବୁମରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାରଣରୁ ସୁସ୍ଥ ନ ଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିବାବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ । ଜଶସ୍ୱୀ ଜୈଶ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ବଦଳିନି ସ୍ଥାନ: ବିରାଟ କୋହଲି ୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର୍ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ ଓଡିଆଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଦଳରୁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।

ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ: ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସହ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଳା । ରୋହିତ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆହୁରି ୨ ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି. ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରାଭେଲୟକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ କଟକଣା ଲଗାଇଛି । ସେ ବାବଦରେ ରୋହିତ ଅଜିତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ।

ଏ ନେଇ ଜଣେ ଖବରଦାତା ରୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ରୋହିତ କହିଥିଲେ, କିଏ ତୁମକୁ ରୁଲ ବିଷୟରେ କହିଛି? ଏହା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି କି? ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁ ।

ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଦଳର ଚତୁର୍ଥ ଅଲରାଉଣ୍ଡର । ୨୦୨୩ ଓଡିଆଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ସାମି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ବାଛିଚି ଦଳ । ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ୨୦୨୩ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଓଡିଆଇ ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ କରିଥିଲେ ।

ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି: ଫେବୃଆରୀ ୧୧ରେ ଆଇସିସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ତାଲିକା ପୈଠ କରିବ । ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ୩ଟି ଓଡିଆଇ ଫେବୃୟାରୀ ୬,୯ ଏବଂ ୧୨ରେ ଖେଳିବ । ଫେବୃୟାରୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ରେ ଖେଳିବ ଭାରତ ।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାପାଇଁ ସରକାର ମନା କରିବାକରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ହେବ ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶେୟସ ଅୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜଶସ୍ୱୀ ଜୈଶ୍ୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ।

What is this all about? pic.twitter.com/PspYpUqfYv

— Ankit Kumar (@journal_ankit) January 18, 2025