ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା! ଆଉଟ୍ ହେବାପରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ଯୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଖରାପ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡଗଆଉଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ପଛରେ କିପର୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତଙ୍କ ଆଉଟ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା କାରଣ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ୍ ବାହାରେ ଡେଲିଭରି ଦେଇ କିପରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କମିନ୍ସ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ନମ୍ବରକୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

Pat Cummins is that fired up after getting Rohit Sharma!#AUSvIND | #OhWhatAFeeling | @Toyota_Aus pic.twitter.com/dZImJlva2I

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2024