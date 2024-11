‘Singham Again’ରେ ରୋହିତଙ୍କ ‘S’ ସରପ୍ରାଇଜ… ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ: Scene ଦେଖି ପାଗଳ ଦର୍ଶକ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନ୍’ । ଦିୱାଲୀ ଅବସରରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ଥ୍ରିଲର ସିନେମା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ । ସିନେମାରେ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରଣବୀର କପୁର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ରୋହିତ । ଏହି ସିନେମାରେ ବଲିଉଡର ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଔରଫ ସଲମାନ୍ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ସିଙ୍ଘମ ସିରିଜରେ ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓରେ ଦର୍ଶକ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନୂଆ ମୋଭି ‘ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନ୍’ ରାମାୟଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସିନେମାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବଲିଉଡ ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଜୟ ଦେବଗନ, କରୀନା କପୁର, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିମ୍ବା ଷ୍ଟାର ରଣବୀର କପୁର ମଧ୍ୟ ନିଜ କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ୍ୟାମିଓ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏତେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିବା ରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ହଲରେ ଏହି ସରପ୍ରାଇଜର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ । ଅଜୟ-ସଲମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଆଜି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ।

ସଲମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ସିନେମା ହଲରେ ମାହୋଲ ବଦଳି ଯାଇଛି । ରୋହିତଙ୍କ କପ୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଭାଇଜାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ସହ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ । ‘ମିଶନ୍ ଚୁଲବୁଲ ସିଙ୍ଘମ’ ନାମରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରୋହିତ-ସଲମାନ-ଅଜୟ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ ଲୋଡିଙ୍ଗ ସୁନ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ରୋହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ‘ମିଶନ୍ ଚୁଲବୁଲ ସିଙ୍ଘମ’ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

‘ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନ୍’ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ହଲରେ ସିଟି ବାଜିଥିଲା । ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଏହାପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଏକ ‘ଏପିକ୍ ସିନ୍’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଅଜୟଙ୍କ ଅପୋଜିଟରେ ସଲମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରାମାୟଣ ସହ କନେକ୍ସନକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।