(Video) ବାକ୍ସ ଭିତରେ Romance… ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ଫସିଗଲେ ଯୁବକ: ଆଉ ତା’ପରେ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ । ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଥିଲେ ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ କୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଦେଲା । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରି ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିବା ପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଲୁଚିଥିବା ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ । ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏକ ଲୁହାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରେମିକା ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିବାର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ । ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଏକ ଲୁହାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକା । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…..

A girl locked her BF in a box after her family caught them. India is the only nation where people do not hesitate to even risk their life for Sex. pic.twitter.com/bSlMGhsR28

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) October 18, 2024