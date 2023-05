ଚାରିବର୍ଷ ପରେ IPL ରେ ଶତକ ମାରିଲେ କୋହଲି: ବୃଥା ଗଲା କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ, ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ନିକଟରେ RCB

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ଏବଂ ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୧୮୭ ରନ ଜବାବରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, RCB ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଂଚିଛି। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମାନ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

For the first time in the history of #TATAIPL, we have had 2 centurions from either side in the same match.

Take a bow, Heinrich Klaasen and Virat Kohli. #SRHvRCB pic.twitter.com/7mg9eAVlOI

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023