RTI କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର: ପରିସ୍ରା ପିଆଇବା ସହିତ ପାଦରେ ମାରିଲେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଥିଲା କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡମେର୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଜଣେ ଆରଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି । ମାଫିଆ ମାନେ ଆରଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲୋମଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ । ଆରଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅମରାରାମ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୮ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀ କାର୍ ରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ।

ସୂଚନା ଯେ, ଆରଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅମରାରାମଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୁନଶାନ୍ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାଡେଇଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Additional SP Barmer visited him, he's out of danger now & is under proper treatment. We've registered FIR under the most stringent of sections. 4 teams have been formed & sent to the spot so that the accused are identified and arrested at the earliest: Barmer SP Deepak Bhargava pic.twitter.com/KbynOWwjIW

— ANI (@ANI) December 23, 2021