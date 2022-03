୬ ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବ ରୁଷ, ଖାରକିଭ୍ ରୁ ଭାରତୀୟ ବାହାରିବେ ସୁରକ୍ଷିତ; ମୋଦୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜିହେଲେ ପୁଟିନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ । ଏହା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ବାୟୁସେନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାର ରୁଷ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା କରିଛି । ଖାରକିଭ୍ ରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ବୁଝାମଣା କେବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖାରକିଭ୍ ରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାନ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ବୋର୍ଡର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ।

India today managed to stop THE WAR for 6 hours in #Kharkiv to let rescue Indian students.

ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସହର ଖାରକିଭ୍ ରେ ଲଗାତର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବଙ୍କର୍ ରେ ଫସିରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମୀର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍, ମୋଦୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଖାରକିଭ୍ ରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନବ ଢ଼ାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ।

When nations like China, USA, UK were scared to enter Ukraine, India managed to evacuate over 60% of its citizens from Ukraine

Now Indian PM spoke to Putin & managed to stop the war for over 6 hours so that all Indian students can reach a safe place

That's the power of Modi ji

— Mahesh Vikram Hegde 🇮🇳 (@mvmeet) March 3, 2022