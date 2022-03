ସରକାର ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଆମେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଜଣେ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନଭି ରମନ୍ନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରମନ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପାରିବୁ ? ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

A lawyer approaches Supreme Court seeking directions to Govt of India for the evacuation of Indian students stranded in Ukraine.

A bench headed by CJI Ramana says that the Government of India is doing its work to evacuate Indians. pic.twitter.com/725FXLjlFA

— ANI (@ANI) March 3, 2022