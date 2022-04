କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଋଷର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ: ମହାମାରୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲା ପ୍ରଥମ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଋଷ ନେଇଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାର କରିଛି ଋଷ । ସ୍ଫୁଟନିକ-ଭି ଟୀକାକୁ ନାଜାଲ ସ୍ପ୍ରେ ରୂପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଋଷ । ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ଫୁଟନିକ-ଭି ।

BREAKING: Russian Health Ministry registers the nasal version of Sputnik V, the world's first nasal vaccine against COVID-19 pic.twitter.com/3rlZhD5yOV

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2022