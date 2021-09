ଋଷ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ୮ ମୃତ; ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରି ଘଟଣଶ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଉ ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପୂରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଜୀବନ ବିଳକରେ କଲେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported.

Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 20, 2021