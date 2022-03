ଖାରକିଭରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପୋଲିସ ବିଲ୍ଡିଂ: ଚାଲିଗଲା ୨୧ ଜୀବନ, ୧୧୨ ଆହତ । ଦେଖନ୍ତୁ Video

କିଭ: ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଦିନ । ୟୁକ୍ରେନର ଖାରକିଭରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଖାରକିଭରେ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ରୁଷ ସେନାର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଭୁଶୁଡିପଡିଛି ପୋଲିସ ବିଲ୍ଡିଂ । ରୁଷର ଏହି ଅଳାକ୍ରମଣରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖାରକିଭ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ବି ରକେଟ ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା ।

ଖାରକିଭ ସ୍ଥିତ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀରେ ରକେଟ ମାଡ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୯ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲିଭିନଥିଲା । ୟୁେକ୍ରେନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବିଲ୍ଡିଂକୁ କିପରି ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022