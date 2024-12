ସଚିନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ MCCର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ (MCC) ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ।

MCCର ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କଥା ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଗଠନ । କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ସଚିନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗଉଉ ଏହି ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଐତିହାସିକ MCC:

୧୮୩୮ରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବୁ ପୁରାତନ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରୁ MCC ଅନ୍ୟତମ ।

ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନ(MCG) ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ ।

An icon honoured.

The MCC is pleased to announce that former Indian captain @sachin_rt has accepted an Honorary Cricket Membership, acknowledging his outstanding contribution to the game. pic.twitter.com/0JXE46Z8T6

— Melbourne Cricket Club (@MCC_Members) December 27, 2024