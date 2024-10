ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସଲମାନ ଖାନ, ‘ବିଗ ବସ ୧୮’ର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଗ ବସ ୧୮ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଦମଦାର ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସଲମାନ ଖାନ ରବିବାର ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଗ ବସର ଏକ ସିଜନର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଗ ବସ ୧୮ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଏପିସୋଡର ସୁଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିସାରିଛି। ବିଗ ବସ ପ୍ରିମିୟର ନାଇଟର ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାବ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋରେ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ବିନମ୍ର ସହ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପୋଜ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଫଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଗ ବସ ୧୮ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି।ସେ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ କରିବେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Shri Aniruddhacharya Ji Maharaj visited the set of #BiggBoss18 to give his blessings to the show and the contestants. Maharaj ji gifts Bhagavad Gita to Salman Khan. pic.twitter.com/4XTGqJdE1S

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) October 5, 2024