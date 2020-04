କରୋନାକୁ ନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ଗୀତ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସର ବିପଦ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ସଲମାନ ଖାନ୍ କରୋନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତକୁ ନିଜେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଗାଇଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍-୧୯କୁ ନେଇ ସେ ‘ପ୍ୟାର୍ କରୋନା’ ଗୀତର ଟିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

So I’m posting from my handle to let you know that tmmrw on my YouTube channel, mine kya? It’s ours! Song out tmrw on it, hope u can handle it. #PyaarKaronaOutTomorrow @SajidMusicKhan @wajidkhan7 @adityadevmusic @hussainthelal #stayhome #lockdown #newmusic #indiafightscorona pic.twitter.com/YkjValby68

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 19, 2020