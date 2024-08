୭.୫ ଫୁଟର ଇଗଲ; ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପକ୍ଷୀ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ବିରାଟ ପକ୍ଷୀର ଫଟୋ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏପରିକି କେହି କେହି ଏହି ଜୀବକୁ ‘ବକ୍ବିକ୍’ ବୋଲି କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପୌରାଣିକ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ହ୍ୟାରି ପୋଟର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାର୍ପି ଇଗଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ନିକଟରେ ଟ୍ୱିଟର, ରେଡିଟ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପକ୍ଷୀଟି ଯେତିକି ବାସ୍ତବ, ସେତିକି ବାସ୍ତବ। ହାର୍ପି ଇଗଲ, ଯାହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ହାର୍ପି ଇଗଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇଗଲ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।

ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ତଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱରେ ୫୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ହାର୍ପି ଇଗଲର ଓଜନ ୩.୮-୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଏହାର ପଙ୍ଖା ୭ ଫୁଟରୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୨ ଫୁଟ, ୧୦ ଇଞ୍ଚରୁ ୩ ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା ୬ ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

The Harpy Eagle is the most powerful Eagle in the world. It’s wingspan can get up to 7.5 feet‼️😳 pic.twitter.com/v2ugfARRt0

