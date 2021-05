ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ପଡୋଶୀ !

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ, ୧୪/୦୫: ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କଳା ବଜାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଅନେକ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅମ୍ଳଜାନ ବଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ସଂପର୍କ ରଖିବା କଥା କହିବା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ତେବେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଥିଲେ, “ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ବଦଳରେ ଯୌନ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ।” ଏହା ସହ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ।

My friend’s sister like my baby sister was asked by a neighbour in an elite colony to sleep with him for an oxygen cylinder that she desperately needed for her father;

What action can be taken because the b* will obviously deny, no?#HumanityIsDead

— Bhavreen Kandhari (@BhavreenMK) May 11, 2021