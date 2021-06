ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନର ଫଟୋ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଶାହାରୁଖ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକଦା ଥିଏଟରରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆଜି ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟର ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଥିଏଟର ବେଳର ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବେଶ ପୋଷକ ଏକଦମ ସରଳ ଥିଲା ।

ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଏହି ପରୁଣା ଫଟୋ ସଞ୍ଜୟ କେ ରୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କଳା-ଧଳା ଏହି ଫଟୋରେ ଶାହରୁଖ ଖୁବ ପତଳା ଏବଂ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ଏକ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ତେବେ ଶାହାରୁଖଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏବେ ଫ୍ୟାନ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

Truly iconic @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks divyaseth and me on our way to Calcutta to stage Rough Crossing in aid of Shruti! Directed by #BarryJohn @mohitsatyanand https://t.co/526a64JdOb

— Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) June 12, 2021