(Video) ମୁସକାନଠୁ ଟପିଗଲା ଗୋପାଳୀ: ପ୍ରେମୀ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଓ ପରେ ବସ୍ତାରେ ଶବକୁ ନେଇ ବାଇକରେ ବୁଲିଲା ପତ୍ନର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମିରଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ଡ୍ରମରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଥିିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ବସ୍ତାରେ ରଖି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଇକରେ ମୃତଦେହ ବୋହି ନେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ

Just another honda shern!#Jaipur, Rajasthan: Gopali Devi (42) along with boyfriend Deendayal strangled her husband Dhannalal to death, later packed his body in a sack, went to forest on a bike and burnt it in Jaipur’s Muhana on March 16.

Dhannalal’s half burnt body was found… pic.twitter.com/TfxvCREFML

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) March 20, 2025