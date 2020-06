ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ପଡିଲା ତାଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଟି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧ ।୬(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): କଟକ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ତାଲା ଝୁଲାଇଲା ପ୍ରଶାସନ । ବିଏମସି ଓ ବିଡିଏ ମିଳିତ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଦୋକାନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ଅମ୍ବର, ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟ, ମା’ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ଭାଇଭାଇ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ଓମଫେଡ ଷ୍ଟଲ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

BMC-BDA joint squads closed more than 20 shops for violating #SocialDistancing protocol & #COVID19 guidelines. The major ones are Amber, Vishal Mega Mart, Maa Tarini Bastralaya, Lingaraj Lassi, Bhai-Bhai Tiffin stall, Omfed stalls.

We request all to maintain #SocialDistancing

