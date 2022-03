ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ ସିଦ୍ଧୁ: କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ’ରେ କରିବେ କି କମବ୍ୟାକ?

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ । ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଙ୍କ କଷି କଷି ଶେଷରେ ମେନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ । ଏମିତି କି ଏହି ସିଟ ପାଇଁ ସେ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ’ର ଜଜ୍ ସିଟକୁ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡା କରିଛନ୍ତି । ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଦ୍ରୋହ ସବୁ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସ୍ୱପ୍ନର ଚେୟାର । ଏବେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ।

ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କମେଡି ଶୋ’ ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ’ରେ କମବ୍ୟାକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଉଜ୍ଜିବୀତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଜଜ୍ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଏହାପରେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ କମବ୍ୟାକକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମେକର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ।

To all those who are worried about @sherryontopp ‘s return to #KapilSharmaShow Let me inform you that @fwicemum has issued a non cooperation against him for his support to a terrorist nation #Pakistan

This means he cannot do the show. pic.twitter.com/DoNyDDsSwf

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 10, 2022