ଭାରତକୁ ସିନ୍ଧୁ ହିଁ ଭରସା: ସାଇନା ପ୍ରଣୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଆଣିବେ ମେଡାଲ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନରେ ଭାତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହୱାଲ ଏବଂ ଏଚ.ଏସ ପ୍ରଣୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚୀନକୁ ହରାଇ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ । ତେଣୁ ଭାରତକୁ ମେଡାଲ ପାଇଁ ଏବେ ସିନ୍ଧୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଜାପାନର ଆୟା ଓହୋରୀ ୨୧-୧୩, ୧୫-୨୧, ୨୨-୨୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଣୟ ଜାପାନର କୋଡାଇ ନରାଓକାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୨-୨୧, ୨୧-୧୪ ଏବଂ ୨୧-୧୮ରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ମେଡାଲ ଆଶା ଟିକିଏ ମଉଳି ଯାଇଛି ।

