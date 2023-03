Video: ଲଣ୍ଡନ ହାଇ କମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, ‘ଜୟ ହୋ’ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଉଡ଼ାଇଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଗତକାଲି ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଲୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।’

ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲଣ୍ଡନ ମେୟର ସାଦିକ ଖାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିବୃତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜିର ସଭା ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ‘ଜୟ ହୋ’ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ୍ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | British policeman dances with Indian supporters outside the Indian High Commission in London.

Indians have gathered outside Indian High Commission to protest against the Khalistanis and in support of the Indian flag. pic.twitter.com/puQq5Y7kRZ

— ANI (@ANI) March 21, 2023