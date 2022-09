ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ, ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ୭ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣି ରହିଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଅବଦାନ ବଳରେ ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା (୯୧), ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (୫୦) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହରମାନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ (୭୪ ନଟ୍ ଆଉଟ୍‌) ବଳରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

India win comprehensively to take a 1-0 lead in the ODI series 👏🏻#ENGvIND | #IWC | Scorecard: https://t.co/h9adyFyBCC pic.twitter.com/MfvRN4AZGS

— ICC (@ICC) September 18, 2022