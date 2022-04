ପୁଣି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ କଲେ ୟୁଜର୍ସ

ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆପତ୍ତି ଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି । କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ତ କେବେ କୌଣସି ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଛବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ନଜିର ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ସାହାରା ରାୟ ସ୍ୱିମ୍’ ନାମକ ଏକ ପୋଷାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ୱିମିୟର ସଂଗ୍ରହ(ବିକିନିରେ)ରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଛାପିବା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ରାୟ । ଯିଏକି ଭାରତର ଘରେଘରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମାଲିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ଓଉରା କଲେକ୍ସନ୍ ୨୦୨୨’ ନାମକ ବିକିନିର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି । ତେବେ ବିକିନି ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଚିତ୍ର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ୟୁଜର୍ସମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିକିନିରେ ବ୍ୟବୟହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ନା ଏହା ପଛରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାର୍ମିକ? ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କି? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

So, now in the name of Aesthetics, they are using Hindu Gods as prints on Bikini Bottoms & Tops.

This is Sahara Ray's swim wear company, Justin's ex.

Is this just for the design or they've a motive behind? Or If they are too religious? They should start it with Jesus, isn't it? pic.twitter.com/6K0qCEqi4D

— The TridEnt (@TheTrid_Ent) April 23, 2022