ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାପରେ ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ସୋଲାର୍ ସାଇକେଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବା ପରେ ବି ଗଡ଼ିବ ୨୦ କିମି

ଚେନ୍ନାଇ: ଦେଶରେ ଲଗାତର ଭାବରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦାମ୍ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୦ ଟପିଲାଣି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମଦୁରୈ ରହୁଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଧନୁଷ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୌର ଚାଳିତ ସାଇକେଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ।

ମଦୁରୈରେ ରହୁଥିବା ଧନୁଷ କୁମାର ସୋଲାର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସାଇକେଲ୍ ର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ । ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେ ୨୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଏହି ସାଇକେଲ୍ ରେ ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମାତ୍ର ୧ଟଙ୍କା ୫୦ ପଇସା ଲାଗେ ।

The cost of electricity used for this battery is very low compared to the price of petrol. It costs Rs 1.50 to travel up to 50 km. This bike can run at a speed of 30-40 km. This speed is enough to drive this bike inside a city like Madurai, says Dhanush Kumar pic.twitter.com/ZLppqhHveG

— ANI (@ANI) July 10, 2021