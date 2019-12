ପରଲୋକରେ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୩୧ ।୧୨(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୋନି ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭିଣୋଇର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜଣେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାଶକ ଭାବେ ସୋନି ମେହେଟ୍ଟା ପରିଚିତ । ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସୋନି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ । ସୋନି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଓ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ।’

I am deeply grieved by the passing away of my brother in law Sonny Mehta ( Husband of my sister Gita Mehta). He was one of the world's best editors and an extremely civilized person. May his soul rest in peace.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 31, 2019