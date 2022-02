ପଞ୍ଜାବ-ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ: ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ କୁ ଯିବା ବେଳେ ସୋନୁଙ୍କୁ ରୋକିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଗାଡ଼ି ଜବତ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ମୋଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ କାର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ କୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଛି ।

Sonu Sood was trying to enter a polling booth. During this, his car was confiscated and he was sent home. Action will be taken against him if he steps out of his house: Moga District PRO Pradbhdeep Singh

His sister Malvika Sood is contesting from Moga as a Congress candidate. pic.twitter.com/Ueeb7CNy8t

