ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍‌ପି ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ପରଲୋକ। ୮୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁଜା ପରିବାରର ମୁଖପାତ୍ର ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହିସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏସ୍‌ପି ହିନ୍ଦୁଜା ଅସୁସ୍ଥ ଥିାବ ସେ କହିଥିଲେ।

କମ୍ପାନୀ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଗୋପୀଚାନ୍ଦ, ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅଶୋକ ହିନ୍ଦୁଜା ସମେତ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁଜା ପରିବାର ଦୁଃଖର ସହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସପି ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ପରିବାରର ପିତୃପୁରୁଷ ଭାବରେ ତଥା ଆମର ପିତା ପିତା ପିଡି ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।’

ଦେଶରେ ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଗ୍ରୁପର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୁସଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ହିନ୍ଦୁଜା ଭାଇମାନେ ଚାରି ଭାଇ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପତ୍ତି ୧୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତି ରହିଛି।

SP Hinduja, 87, eldest of four Hinduja brothers and Hinduja Group chairman, dies in London; he was unwell for some time: Family spokesperson

