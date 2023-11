(video)ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା କାର୍‌, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ବେଙ୍ଗାଲୁର: ବେଙ୍ଗାଲୁରରେ ଏକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦିନ ଦି୍ୱପ୍ରହରରେ ଏକ ଏସୟୁଭି କାର୍ ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ କାର୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରର କଲେନା ଅଗ୍ରହରା ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଏସୟୁଭି କାର୍ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି । ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଇକ୍‌ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଅଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ କାର୍ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।

#WATCH | A speeding car hits several people and other vehicles near the Kalena Agrahara area in Bengaluru. (12.11)

(Viral video confirmed by Police) pic.twitter.com/ZyaCPQ1Nds

— ANI (@ANI) November 13, 2023