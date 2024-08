ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ମୋଦୀ କହିଲେ, ‘ସରପଞ୍ଚ ସାହେବ’, କାଂସ୍ୟ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଦେଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କାଂସ୍ୟ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ନିଜ କଥାରେ ହସାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ସ୍ପେନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ୨ ଟି ଗୋଲ ବଳରେ ସ୍ପେନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା । ତାହାସହ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପ୍ୟାରିସରେ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ କଲା ।

କାଂସ୍ୟ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପରି ଖୋଲିକି ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଫୋନ କଲ ସମୟରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ମୋଦୀ ‘ସରପଞ୍ଚ ସାହେବ’ କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ହସରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପନାମା ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସବୁ ଖେଳାଳି ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ନିଜର ହସ ରୋକି ପାରି ନଥିଲେ ।

#WATCH | PM Narendra Modi spoke to the Indian Hockey team and congratulated them on the #Bronze medal victory. #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/OuuaEHVj0y

— ANI (@ANI) August 8, 2024