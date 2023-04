ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲେ SRC: ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସଆରସି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ । ଅତି ଖରାରେ କାମ ନକରିବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ନବାହାରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

SRC @satyabrata1967 asked Collectors to ensure that labourers/workers do not work at construction sites during peak hours & take up massive IEC activities at all levels advising people to stay indoors during peak hours, unless it is absolutely necessary to go out.

