ମେକ୍ସିକୋର ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ: ଷ୍ଟେଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା କାରଣରୁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେକ୍ସିକୋର ନୁଭୋ ଲିଓନ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାନ ପେଡ୍ରୋ ଗାରଜା ଗାର୍ସିଆ ସହରରେ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାର୍ଟିର ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶରେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚ ଭୁଶୁଡି ପଡି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦଳର ନେତା ଜର୍ଜ ମେନେଜ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ମଞ୍ଚର ପତନ ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମେକ୍ସିକୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଜନସାଧାରଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।

BREAKING: At least 4 dead and several injured after stage collapsed at a political rally in Mexico. Mexican presidential candidate escaped the collapse pic.twitter.com/JGH2f7G1H2

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 23, 2024