ବଲିଉଡ ସିନେମାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା Stree-2: ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହରର୍-କମେଡି ସିନେମା ‘ସ୍ତ୍ରୀ-୨’ । ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ‘ସ୍ତ୍ରୀ-୨’ ବଲିଉଡ ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସୁପରହିଟ ମୋଭି ‘ଜୱାନ’କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ‘ସ୍ତ୍ରୀ-୨’ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର, ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସ୍ତ୍ରୀ-୨ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବଲିଉଡର କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ‘ଜୱାନ’ର ଲାଇଫଟାଇମ ହିନ୍ଦୀ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ-୨ । ଏ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଲିଜର ମାସକ ପରେ ୫୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ହରର୍-କମେଡି ସିନେମା । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ‘ଜୱାନ’ ମୋଟ ୫୮୨.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ‘ସ୍ତ୍ରୀ-୨’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ।

#Stree2 scripts HISTORY… Becomes the HIGHEST-GROSSING *HINDI* FILM EVER… Crosses *lifetime biz* of #Jawan [#Hindi version]… Next stop: Inaugurating the ₹ 600 cr Club.

[Week 5] Fri 3.60 cr, Sat 5.55 cr, Sun 6.85 cr, Mon 3.17 cr, Tue 2.65 cr. Total: ₹ 586 cr. #India biz.… pic.twitter.com/b5KtiIuZYZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 18, 2024