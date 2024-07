IIT ଯୋଧପୁରରେ ହିନ୍ଦୀରେ B.Tech ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ୍

ଜୟପୁର: ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ B.Tech ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ । ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛି IIT ଯୋଧପୁର । ଇଂଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଠିନ ଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଂରାଜୀରେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ JEE ଆଡଭାନ୍ସ ୨୦୨୪ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ IIT ଯୋଧପୁରରୁ ହିନ୍ଦୀରେ B.Tech ଆଡମିଶନ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ । IIT ଯୋଧପୁରରେ ନୂତନ session ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛି, ‘ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ IIT ଯୋଧପୁରରେ B.Tech ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ! ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାଷାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଶିଖି ପାରିବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ । IIT ଯୋଧପୁରରେ ଅଧିକ inclusive and supportive ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।’

The Ministry of Education is pleased to share that @iitjodhpur will now offer B. Tech 1st year courses in both Hindi and English, beginning this academic year! This initiative is designed to ensure all students can learn effectively in the language they are most comfortable with.… pic.twitter.com/bF8FpuR7Hg

