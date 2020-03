ଅଚାନକ୍ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଲେ ନାଗ-ନାଗୁଣୀ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

କାହାଣୀରେ ସାପ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ସାପମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସାପ ନାଚୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟିକୁ..

A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan @rameshpandeyifs @susantananda3 pic.twitter.com/0aVyyz27XK

— Vasudha Varma (@VarmaVasudha) March 11, 2020