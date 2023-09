Big Breaking… ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ପଥା ଛାଡ଼ି L1ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସନ୍-ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ: ‘ସୋଲାର ମିଶନ୍’ କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ସୌର ମିଶନ୍ ରେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୌର ମିଶନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହା ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ପେସ ଏଜେନ୍ସି ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ-୧କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ । ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ପାଦ ଛୁଇଁଛି ଭାରତର ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ-୧ ମିଶନ୍ । ଟିଏଲ-୧ ମାନିଓଭର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟିଏଲ-୧ ମାନିଓଭର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ୧୧୦ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ସନ୍-ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ-୧ରେ ପାଦ ଥାପିଛି । ଭାରତର ସୌର ମିଶନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ-୧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ୧.୫ ନିୟୁତ କି.ମି ଦୂରରେ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ । ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଛି ଭାରତର ଏହି ସୋଲାର ମିଶନ୍ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ-୧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

Aditya-L1 Mission:

Aditya-L1 has commenced collecting scientific data.

The sensors of the STEPS instrument have begun measuring supra-thermal and energetic ions and electrons at distances greater than 50,000 km from Earth.

This data helps scientists analyze the behaviour of… pic.twitter.com/kkLXFoy3Ri

— ISRO (@isro) September 18, 2023