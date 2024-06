ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ଜାଣିଥିବେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା କେଉଁପରି ସୁପରପାୱାର ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁପରି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନକୁ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଟକ୍ଟର ନିଜ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍‌ରୁ ଖସିପଡିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟ @gharkekalesh ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଇଛନ୍ତି । ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭିଡିଓ କେରଳର ।

Kerala bus conductor with 25th Sense saves a guy from Falling Down from Bus

pic.twitter.com/HNdijketbQ

