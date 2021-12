‘ବଡ଼ ମାନେ କରିବେ ୱର୍କ ଫମ୍ ହୋମ୍, ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ’- ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଡା ତାଗିଦ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ତଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ରାଜଧାନୀରେ ପଦୂଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ କାହିଁକି? ଏହାପରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯଦି ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଈଁ ୱର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଲାଗୁ କରିବାପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ପଠାଯାଉଛି ।

Air pollution in Delhi-NCR: Supreme Court pulls up Delhi government for opening the schools amid the rising air pollution levels in the city.

SC asks Delhi government when the government implemented work from home for adults then why children are being forced to go to school pic.twitter.com/wl4Y7mhSqV

— ANI (@ANI) December 2, 2021