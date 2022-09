ICC T20I Rankingରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଦବଦବା: କୋହଲିଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ବିରାଟ ସଫଳତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଛି ଖୁସି ଖବର । ଦଳର ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବିରାଟ ସଫଳତା । ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଚମକିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତାରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଇସିସି । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଟପ୍-୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ଆଇସିସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସେ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ସେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ତଥା ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ରହିଛନ୍ତି ।

