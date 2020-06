ଓଡ଼ିଶା ଆଇପିଏସଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ନିବିଡ ବନ୍ଧୁତା, ଶୋକରେ କହିଲେ ଏପରି

ବଲିଉଡ ଜଗତର ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା ସ୍ଥିତ ଘରର ଫ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଚାନକ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, କ୍ରିକେଟର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ନିବିଡ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ଓଡିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇ ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।

Shocked beyond words….we had spoken some days ago. You had danced the maximum on my marriage…how could you do this RIP 🙏 @itsSSR #RIPSushantSinghRajput pic.twitter.com/lmTQcPJUjT

— AMITABH THAKUR (@AMITABHTHAKUR21) June 14, 2020