ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମର ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ୍..

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦିଲ୍ ବେଚାରା’ର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଶଂସମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱସା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସୁଶାନ୍ତ ଜଣେ ଉକ୍ରୃଷ୍ଟ କଳାକାର ଥିଲେ , ଯେ କି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କରିବା ସହ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ । ସୁଶାନ୍ତ ଅଲବିଦା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ‘ଦିଲ୍ ବେଚାରା’ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever.#DilBechara coming to everyone on July 24. pic.twitter.com/hG5VMW3WAZ

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) June 25, 2020