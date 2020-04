ଆଲପ୍ସ ପର୍ବତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କରି ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଭାରତ ସହ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଦେଶ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଚିନ୍ତିତି । ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର ନହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରଂଶସା ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିସ୍ ଆଲପ୍ସର ମ୍ୟାଟରହର୍ନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । କରୋନା ବିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଂଶସା କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ।

Switzerland expresses solidarity with India in its fight against #COVID19. Swiss mountain of #Matterhorn lit in tricolour. Friendship from Himalayas to Alps 🇮🇳🏔🇨🇭

Thank you @zermatt_tourism#Together_against_Corona @IndiainSwiss @MEAIndia @IndiaUNGeneva pic.twitter.com/O84dBkPfti

— Gurleen Kaur (@gurleenmalik) April 18, 2020