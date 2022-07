ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ୫ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିଲେ ଶିକ୍ଷକ: Video ହେଲା ଭାଇରାଲ

ପାଟନା: ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । ମାତା,ପିତାଙ୍କ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପାଟନାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଶିଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜେ ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶିକ୍ଷକଜଣକ କ୍ଲାସରୁମରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ୫ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତେ୍ୱ କେହି ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ । ଏପରିକି ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ମୂକ ଦର୍ଶକ ଭାବେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ପାଟନାର ଧନରୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଶିକ୍ଷକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ବେତରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବେତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହାତରେ ମୁଥା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିକ୍ରାର କରିବା ସହ ନମାରିବାକୁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାନରେ ପଡିନଥିଲା ।

ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଛାତ୍ର ଜଣକ ବେହୋସ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ।

Dear Sir/Madam,@MinistryWCD @EduMinOfIndia @smritiirani I am writing to express my dismay about the violence against child in the local tution centre in patna. Therefore kindly take serious cognizance and take the action against this culprit in the name of teacher. #DHANARUA pic.twitter.com/E4x9w2zbAZ

