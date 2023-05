WTC Final ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ରଚୁଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ: ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୩ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଅଚାନକ ୩ ଜଣ ନୂଆ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଭାଳରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସଜାଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ।

ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି-୨୦ ଷ୍ଟାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଷ୍ୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ୩ ଜଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଫେଲ ମାରିବା ସହ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣିଥରେ କମବ୍ୟାକ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଳ ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

