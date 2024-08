Bronze ସହ ବିଦାୟ ନେଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ‘Deewar’: ହକି ଜଗତରୁ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଅବସର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ-୨୦୨୪ରେ ସ୍ପେନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପକ୍ସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଯାତ୍ରା । ଏହାସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଗୋଲ୍-କିପର ପି.ଆର ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ହକି କ୍ୟାରିୟର । ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ହକିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପି.ଆର ଶ୍ରୀଜେଶ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଜେଶ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ-୨୦୨୪ରେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଗୋଲ କିପର ଶ୍ରୀଜେଶ । କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଜେଶ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହିତ ହକିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକିର ‘ଦିୱାର’ ।

As I stand between the posts for the final time, my heart swells with gratitude and pride. This journey, from a young boy with a dream to the man defending India's honour, has been nothing short of extraordinary.

Today, I play my last match for India. Every save, every dive,… pic.twitter.com/pMPtLRVfS0

— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 8, 2024