TRP ଦୌଡ଼ରୁ ଖସିଲା ‘ଖତରୋଂ କେ ଖିଲାଡ଼ି ୧୪’, ଶୋ’କୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ କଲେ Bigg bossର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିୟାଲିଟି ଶୋ’ ‘ଖତରୋଂ କେ ଖିଲାଡ଼ି ୧୪’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ଏହି ଶୋ’ର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ଏପିସୋଡ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଏପିସୋଡରେ ସେତିକି ଦମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ଫଳରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଏହି ଶୋ’ର TRPରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୀର୍ଷ ୫ TRP ତାଲିକାରୁ ‘ଖତରୋଂ କେ ଖିଲାଡ଼ି ୧୪’ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ୧.୭ ରେଟିଂ ସହ ଏହି ଶୋ’ ୬ଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ଅନୁପମା, ଝନକ, ଉଡ଼ନେ କି ଆଶା, ୟେ ରିସ୍ତା କ୍ୟା କେହଲାତା ହୈ ଏବଂ ଗୁମ୍ ହୈ କିସିକେ ପ୍ୟାର ମୈ ଶୀର୍ଷ ୫ ଞଜଚ ରେସରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

‘ଖତରୋଂ କେ ଖିଲାଡ଼ି ୧୪’ର TRP ହ୍ରାସ ହେବା ନେଇ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୫ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରାଜୀବ ଅଦାତିୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଖତରୋଂର ଓପେନିଂ TRP ଦେଖି ମୁଁ ଚକିତ । ଏହି ଶୋ’ର ସର୍ବନିମ୍ନ ୧.୭ ଓପେନିଂ ରହିଛି । ମୋତେ ମୋ ସିଜିନ୍ ମନେ ଅଛି…ଏହା ୨.୫ରେ ଓପେନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖତରୋଂଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ କରିଥାଏ । କେହି ବି ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି !’ ତେବେ କେବଳ ରାଜୀବ ନୁହେଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟିଙ୍କ ଶୋ’ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

Was shocked at the opening TRP for Khatron.. 1.7 is the lowest opening ever for the show… I remember my season. Opened on 2.5… this is what happens when you don’t focus on the stunts and make khatron Big Boss.. no one wants to watch fights they want to watch stunts!

— Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) August 8, 2024