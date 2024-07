କୃଷକଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ କଲେ ସରକାର, ୧୮ ଜୁଲାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ପେମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ କରାଯିବ । ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଣ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏମଏଲସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଋଣ ଛାଡରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଚାଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Hyderabad: Telangana CM Revanth Reddy announces Farm Loan waiver of up to Rs. 1 lakh to be implemented from July 18. The money would be deposited to the farmers' loan accounts by the evening of July 18. Clear instructions have been given to bankers that the loan waiver funds…

