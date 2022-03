ଚାଲିଥିଲା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍, ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ: ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

କେରଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମ୍ୟାଚ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ସବୁ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

#WATCH Temporary gallery collapsed during a football match in Poongod at Malappuram yesterday; Police say around 200 people suffered injuries including five with serious injuries#Kerala pic.twitter.com/MPlTMPFqxV

— ANI (@ANI) March 20, 2022