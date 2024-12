ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ; ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଗଲା କାର, ୬୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ, ୨ ମୃତ

ଜର୍ମାନୀ: ଜର୍ମାନୀ ମାଗଡେବର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ମାର୍କେଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ଏହି କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମାଗଡେବର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଶପିଂ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ହଠାତ ଏକ କାର ଦୃତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । ବତ୍ତର୍ମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜର୍ମାନ ପୋଲିସ କାର ଡ୍ରାଇଭର, ସାଉଦୀ ଆରବର ଜଣେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଓ କଣ ପାଇଁ କଲେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

left Saudi Arabia in 2006 and demanded asylum in Germany as he left his religion.Some say, he is an atheist.

